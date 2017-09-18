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Волкер: Мы должны предоставить Украине защитные системы
20:53 18.09.2017 |
Специальный представитель Государственного департамента США на переговорах по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США должны предоставить Украине защитные системы.
"Мы должны предоставить Украине защитные системы. Мой первый отчет с восточноукраинской контактной линии", - написал К.Волкер в своем официальном аккаунте в соцсвети Твиттер в понедельник вечером.
Она также опубликовал полутораминутный видеоролик о своем посещении зоны проведения АТО на Донбассе.
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