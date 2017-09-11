Пять нардепов и экс-глава СБУ незаконно пересекли госграницу Украины вместе с Саакашвили - А.Геращенко

Пять народных депутатов Украины и экс-глава Службы безопасности Украины незаконно пересекли госграницу Украины вместе с лидером партии "Рух новых сил", экс-главой Одесской облгосадминистрации Михаилом Саакашвили, сообщил народный депутат из фракции "Народный фронт", советник главы МВД Антон Геращенко.

"Список народных депутатов Украины, незаконно пересекших границу Украины вместе с провокатором Саакашвили: Юлия Тимошенко, Сергей Власенко (оба - фракция "Батькивщина" - ИФ), Юрий Деревянко (внефракционный - ИФ), Павел Костенко (фракция "Самопомич" - ИФ), Дмитрий Добродомов (внефракционный - ИФ)", - написал А.Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Также, по его словам, незаконно пересёк границу бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

"Депутатская неприкосновенность не распространяется на чисто уголовное преступление - незаконную переправку лиц через государственную границу Украины", - написал А.Геращенко.

Вместе с тем, по его словам, остальные лица, незаконно пересекшие границу Украины, устанавливаются следствием и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

В то же время ряд депутатов, которые сопровождали М.Саакашвили в Польше, не участвовали в прорыве госграницы на пункте пропуска "Шегин" и пересекли украинско-польскую границу в другом пункте пропуска.

"К счастью или к сожалению, меня не было на КПП в "Шегин"; мы с Виктором Чумаком пересекли границу в "Краковцах"", - написал народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем на своей странице в Facebook во воскресенье поздно вечером.

Как сообщалось, 10 сентября вечером лидер партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаил Саакашвили прибыл в Украину. Его сторонники, которые собрались у КПП "Шегини", прорвали границу с украинской стороны и устроили драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым они способствовали М.Саакашвили в пересечении государственной границы группы лиц, в том числе и народных депутатов.

Во время инцидента 11 бойцов Национальной полиции и 5 Госпогранслужбы получили телесные повреждения. Отмечено, что на место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая вместе с Национальной полицией установит все обстоятельства происшествия и даст правонарушению квалификацию.

Предварительно, в действиях организаторов массовых беспорядков на границе усматриваются признаки нарушения ст.332 и 348 Уголовного кодекса Украины. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту прорыва границы по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

