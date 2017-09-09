Процесс подготовки к размещению миротворцев ООН занимает не менее полугода - Елисеев

Процесс подготовки к размещению миротворцев ООН после согласования их мандата, занимает не менее полугода, заявляет заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Реальность сегодня такова, что это занимает не недели, а месяцы... Это может занять, исходя из практики, не меньше шести месяцев - от момента принятия решения до полностью развертывания миротворческой операции", - рассказал К.Елисеев в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Он отметил, что этот отрезок времени, включает определенные этапы, "начиная от направления оценочной миссии", продолжая работой передовой группы, которая будет формировать логистику условий размещения миротворцев. По словам заместителя главы президентской администрации, среди обязательных процедур - "запрос ко всем странам - членам ООН на предмет предоставления миротворцев", доставка миротворцев, оборудования, техники. "Очень быстро это не будет и надо набраться терпением", отметил К.Елисеев.

Как ранее сообщалось, постоянное представительство Украины в Организации объединенных наций передало генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета безопасности Организации позицию Украины относительно миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО).

Также сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко примет участие в работе Генассамблеи ООН, саммите Совета безопасности ООН и поднимет вопрос о введении миротворческой миссии на Донбассе.

