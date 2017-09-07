Боевики в августе на 30% чаще нарушали режим тишины, чем в июле - СЦКК

Количество нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований из отдельных районов Донецкой и Луганской областей в августе 2017 года по сравнению с июлем увеличилась на 30% и составила 305 случаев, сообщает Совместный центр по координации и контролю (СЦКК) со ссылкой на данные ежедневных отчетов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Кроме того, боевики продолжили ограничивать свободу передвижения и создавали другие препятствия в исполнении мандата Миссии ОБСЕ. "В течение августа, кроме преград связанных с минной опасностью, зафиксированы 62 случая препятствия деятельности СММ ОБСЕ. Среди них: запрет доступа патрулям Миссии 43 раза, допуск при условии 13 случаев, препятствие дистанционному мониторингу с применением БПЛА 6 раз... За аналогичный период со стороны подразделений Вооруженных сил Украины ОБСЕ отметила лишь 5 случаев ограничения свободы передвижения или других препятствий в исполнении мандата Миссии", - говорится в сообщении СЦКК, опубликованном пресс-центром штаба АТО в четверг.

В августе боевики продолжили практику не допуска патрулей СММ ОБСЕ к определенным районам на временно оккупированной территории Украины. В частности, длительное время был полностью заблокирован доступ патрулей СММ ОБСЕ к району Комсомольское-Кумачово-Новоазовск-Саханка, который в соответствии с меморандумом о выполнении протокола по результатам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 года должен быть свободным от тяжелого вооружения и военной техники.

Кроме того, на протяжении августа 2017 года СММ ОБСЕ зафиксировала более 520 единиц вооружения и военной техники со стороны НВФ ОРДЛО в нарушение определенных Минскими договоренностями линий отведения тяжелого вооружения. "126 единиц военной техники (РСЗО, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, танки и минометы) были размещены с нарушением линии отвода, 292 единицы зафиксированы за пределами определенных мест хранения, а 110 единиц вообще отсутствуют в местах хранения", - отмечается в сообщении.

В СЦКК считают, что отмеченные действия НЗФ демонстрируют их нежелание соблюдать минские договоренности, а также способствовать выполнению мандата СММ ОБСЕ на временно неподконтрольной правительству Украины территории.

