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Украина будет секторально интегрирована с ЕС - Порошенко
11:06 07.09.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что первоочередными задачами, которые стоят перед украинской властью, является максимальное приближение страны к критериям членства в Европейском Союзе и в НАТО.
"Первое, что мы сейчас с вами должны сделать, - выполнить Соглашение об ассоциации. Но этим нельзя ограничиваться, и новые шаги следует планировать уже сейчас. В июле на Саммите Украина - ЕС украинская сторона внесла на рассмотрение руководства Евросоюза новые инициативы по стратегическому видении долгосрочного сотрудничества. Это - ассоциация с Шенгенской зоной; присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС, Общему авиационному пространству и Единому цифровому рынку. Реализация этих инициатив фактически превратит восточные границы Украины на восточные границы Евросоюза еще до того, как мы де-юре присоединимся к Евросоюзю.", - сказал он, выступая с ежегодным обращением в парламенте в Киеве в четверг.
По его словам, в результате такой стратегии Украина максимально приблизится к критериям членства в Евросоюзе.
"В результате такой стратегии мы максимально приблизимся к критериям членства в Евросоюзе. Украина будет секторально интегрирована с ЕС, почти как любая страна Евросоюза. И тогда вопрос о членстве станет лишь формальным вопросом времени", - сказал П.Порошенко.
"Не менее важным, чем членство в Евросоюзе, для всех нас и участие в НАТО. Российская агрессия продемонстрировала банкротство мифа о внеблоковости. Где сейчас его апологеты, которые уверяли нас, что внеблоковый статус - гарантия безопасности Украины, чтобы мы только Россию не раздражали?... Россия напала на внеблоковую Украину, оккупировала наши территории и, главное - убила более десять тысяч граждан Украины", - сказал П.Порошенко.
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