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Суд арестовал счета сына экс-премьера Азарова
07:39 06.09.2017 |
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Департамента специальный расследований Генеральной прокуратуры Украины и наложил арест на счета Алексея Азарова, бывшего депутата, сына экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, в нескольких швейцарских банках.
Соответствующее решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.
Арест наложен на 10 счетов в банках " Bank Julius Ваr", "Coutts&Co AG" и "Banque Internationale a Luxemburg SA." и "также на остаток средств на указанных счетах в сумме 0,6 млн. швейцарских франков и на расходные операции по этим счетам".
В мотивировочной части решения указано, что А.Азаров, будучи народным депутатом ,получил из неустановленных источников значительные суммы денег.
"В период с 12.12.2012 по 27.11.2014 ЛИЦО_3, будучи должностным лицом получил из неустановленных следователем источников выгоду имущественного характера в размере 7 700 000 евро, 600 000 швейцарских франков, 500 000 долларов США, которые им размещены в банковских учреждениях Швейцарской Конфедерации, Итальянской республики и княжества Лихтенштейн. При этом ЛИЦО_3 получив доход в размере 7 700 000 евро, 600 000 швейцарских франков, 500 000 долларов США, с целью скрыть свои истинные доходы и их происхождение, в течение 2012-2014 годов, как народный депутат задекларировал свой совокупный доход в размере лишь 19 654 057 грн.", - говорится в решении суда.
А.Азаров находится в розыске с 2015 года. 23 января 2015 года ему было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение).
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