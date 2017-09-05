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Рада открыла 7-ю сессию
10:11 05.09.2017 |
Верховная Рада открыла седьмую сессию.
Об этом объявил председатель парламента Андрей Парубий, передают Українські Новини.
"Седьмую сессию Верховной Рады Украины объявляю открытой", - сказал он.
После этого в зале заседаний зазвучал государственный гимн.
В сессионном зале присутствует Кабинет Министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, руководители центральных органов исполнительной власти, представители общественных организаций.
В зале зарегистрировались 375 депутатов.
Как сообщали Українські Новини, Парубий считает, что образовательная, медицинская, пенсионная, судебная реформы и реформа парламента являются приоритетными на 7-й сессии.
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