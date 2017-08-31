Финансовые новости
- |
- 31.08.17
- |
- 19:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко ввел в действие решение СНБО от 10 июля по кибербезопасности
11:37 31.08.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля, который касается выполнения решения СНБО от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации".
Соответствующий указ от 30 августа опубликован на сайте главы государства в четверг, 31 августа. Документ вступает в силу со дня опубликования.
Согласно указу, правительство в 3-месячный срок должно урегулировать вопрос запрета государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности закупать услуги (заключать договоры) по доступу к сети Интернет у операторов (провайдеров) телекоммуникаций, у которых отсутствуют документы о подтверждении соответствия системы защиты информации установленным требованиям в сфере защиты информации.
Кабинету министров надлежит ввести в установленном порядке в рамках развития государственно-частного партнерства механизм привлечения физических и юридических лиц на условиях аутсорсинга к выполнению задач киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов.
Кроме того, правительство при участии Службы безопасности Украины должно подготовить и представить на рассмотрение парламента законопроект о разграничении уголовной ответственности за преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, совершенные относительно государственных и других информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры и других объектов, а также о соответствующем разграничении подследственности.
Администрация Госспецсвязи вместе с Национальной полицией Украины должны безотлагательно активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам на критическую информационную инфраструктуру, проведению расследований таких кибератак, установлению причин и условий, способствовавших их совершению, а также по привлечению международной технической помощи для обеспечения киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры.
На протяжении 2017 года Кабмин обязан обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов; принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины и обеспечения его функционирования; обеспечить выполнение государственными органами законодательства в сфере технической защиты информации, а также оперативно реагировать на выявленные нарушения.
Помимо этого, Национальному банку Украины при участии администрации Госспецсвязи и СБУ рекомендовано безотлагательно предпринять меры, направленные на усовершенствование киберзащиты системно важных банков Украины.
СНБО, рассмотрев комплекс проблем в сфере обеспечения кибербезопасности, связанных с последствиями совершенных в последнее время массированных кибератак на государственные электронные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры, поручил Кабмину проработать вопрос определения Госспецсвязи органом, ответственным за сохранение резервных копий информации и сведений государственных электронных информресурсов, а также по установлению порядка передачи, хранения и доступа к этим копий.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страховка от Армагеддона. На чем еще хочет заработать команда Кличко
|Бывший подчиненный Садового рассказал, как тот осваивает "мусорные" деньги
|СКМ купила госпакеты акций "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1,7 млрд грн
|Эксперты назвали основную схему, по которой в Киеве строят объекты с нарушением строительных норм
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Страховка от Армагеддона. На чем еще хочет заработать команда Кличко
|Бывший подчиненный Садового рассказал, как тот осваивает "мусорные" деньги
|Порошенко ввел в действие решение СНБО от 10 июля по кибербезопасности
|У Макрона есть серьезные разногласия по украинскому вопросу с Путиным - СМИ
|Лилия Шевцова: Все, что касается длительности, жизнеспособности и устойчивости путинского режима - это вопрос со многими неизвестным
|Австрия не будет экстрадировать Дмитрия Фирташа в Испанию
Это интересно
|Хакеры КНДР атакуют биржи криптовалют
|В Дубае появится небоскреб в форме подковы
|Минюст США проверяет деятельность Uber
|Google представила платформу дополненной реальности ARCore, которая в первую очередь будет доступна для разработчиков
|Aston Martin переведёт автомобили на гибридные и электрические силовые установки
|15 способов повысить продуктивность работы в офисе
|BMW представила спортивную версию электромобиля i3s