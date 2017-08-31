Порошенко ввел в действие решение СНБО от 10 июля по кибербезопасности

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля, который касается выполнения решения СНБО от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации".

Соответствующий указ от 30 августа опубликован на сайте главы государства в четверг, 31 августа. Документ вступает в силу со дня опубликования.

Согласно указу, правительство в 3-месячный срок должно урегулировать вопрос запрета государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности закупать услуги (заключать договоры) по доступу к сети Интернет у операторов (провайдеров) телекоммуникаций, у которых отсутствуют документы о подтверждении соответствия системы защиты информации установленным требованиям в сфере защиты информации.

Кабинету министров надлежит ввести в установленном порядке в рамках развития государственно-частного партнерства механизм привлечения физических и юридических лиц на условиях аутсорсинга к выполнению задач киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов.

Кроме того, правительство при участии Службы безопасности Украины должно подготовить и представить на рассмотрение парламента законопроект о разграничении уголовной ответственности за преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, совершенные относительно государственных и других информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры и других объектов, а также о соответствующем разграничении подследственности.

Администрация Госспецсвязи вместе с Национальной полицией Украины должны безотлагательно активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам на критическую информационную инфраструктуру, проведению расследований таких кибератак, установлению причин и условий, способствовавших их совершению, а также по привлечению международной технической помощи для обеспечения киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры.

На протяжении 2017 года Кабмин обязан обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов; принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины и обеспечения его функционирования; обеспечить выполнение государственными органами законодательства в сфере технической защиты информации, а также оперативно реагировать на выявленные нарушения.

Помимо этого, Национальному банку Украины при участии администрации Госспецсвязи и СБУ рекомендовано безотлагательно предпринять меры, направленные на усовершенствование киберзащиты системно важных банков Украины.

СНБО, рассмотрев комплекс проблем в сфере обеспечения кибербезопасности, связанных с последствиями совершенных в последнее время массированных кибератак на государственные электронные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры, поручил Кабмину проработать вопрос определения Госспецсвязи органом, ответственным за сохранение резервных копий информации и сведений государственных электронных информресурсов, а также по установлению порядка передачи, хранения и доступа к этим копий.

