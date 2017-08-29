Вашингтон серьезно рассматривает возможность поставок летального оружия Украине - Курт Волкер

В США пока не принято решение о поставах летальных вооружений Украине, однако этот вопрос серьезно рассматривается на высоком уровне, заявил спецпредставитель Вашингтона по украинскому вопросу Курт Волкер.

Он сказал в интервью Financial Times, что администрация президента Дональд Трампа пока раздумывает, оставить ли в силе отказ предыдущего правительства от поставок летального оружия Украине или же отменить его.

"Пока никакого нового решения нет, но на очень высоком уровне этот вопрос обсуждается весьма серьезно", - заявил К.Волкер.

Он добавил, что, в конечном итоге "решение должно исходить от президента".

Американский представитель отметил, что ситуация в Украине развивается только в сторону ухудшения, "и это будет продолжаться до тех пор, пока мы что-то не предпримем".

Он сказал, что в Вашингтоне озабочены тем, что украинский кризис "ушел с первых полос", а также выразил надежду, что администрации Д.Трампа совместно с Германией и Францией удастся "вновь заострить этот вопрос".

