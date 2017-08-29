Финансовые новости
- |
- 29.08.17
- |
- 05:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Вашингтон серьезно рассматривает возможность поставок летального оружия Украине - Курт Волкер
В США пока не принято решение о поставах летальных вооружений Украине, однако этот вопрос серьезно рассматривается на высоком уровне, заявил спецпредставитель Вашингтона по украинскому вопросу Курт Волкер.
Он сказал в интервью Financial Times, что администрация президента Дональд Трампа пока раздумывает, оставить ли в силе отказ предыдущего правительства от поставок летального оружия Украине или же отменить его.
"Пока никакого нового решения нет, но на очень высоком уровне этот вопрос обсуждается весьма серьезно", - заявил К.Волкер.
Он добавил, что, в конечном итоге "решение должно исходить от президента".
Американский представитель отметил, что ситуация в Украине развивается только в сторону ухудшения, "и это будет продолжаться до тех пор, пока мы что-то не предпримем".
Он сказал, что в Вашингтоне озабочены тем, что украинский кризис "ушел с первых полос", а также выразил надежду, что администрации Д.Трампа совместно с Германией и Францией удастся "вновь заострить этот вопрос".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|По прогнозам финансистов, завтра сохранится тренд роста курса доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Капинвестиции в Украине в I полугодии выросли на 22,5% - Госстат
|Александр Хуг: В Минских соглашениях нет ни одного положения, которое бы разрешало вести ответный огонь
|Школьное перемирие. Как изменилась война на Донбассе во время праздников.
|Что делал в Киеве министр обороны США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Александр Хуг: В Минских соглашениях нет ни одного положения, которое бы разрешало вести ответный огонь
|Вашингтон серьезно рассматривает возможность поставок летального оружия Украине - Курт Волкер
|Школьное перемирие. Как изменилась война на Донбассе во время праздников.
|Что делал в Киеве министр обороны США
|США утвердили выделение Украине оборонного оборудования на $175 млн, - министр обороны Мэттис
|Почему тактика выжженной земли не принесет боевикам "Л-ДНР" желаемого эффекта
Это интересно
|Компания Uber наконец нашла себе нового босса
|BlackBerry предложит компаниям защищённую версию Android
|Ferrari представила новую «дешевую» модель. Это 600-сильный родстер
|Бывший инженер VW приговорен почти к трем годам тюрьмы
|Глава Samsung получил пять лет тюрьмы за коррупцию
|Электромобили Audi получат панорамную крышу с солнечными батареями
|Samsung представила Galaxy Note8