Российские сайты выпали из топ-10 самых посещаемых интернет-ресурсов Украины

В июле 2017 г. российские сайты, попавшие под введенные Украиной санкции, выпали из топ-10 самых посещаемых интернет-ресурсов Украины. Об этом свидетельствуют данные исследования TNS.

Первые места по популярности занимают Google и YouTube, на третьем месте - Facebook, который стал самой популярной социальной сетью в Украине.

ВКонтакте - лишь на 11-м месте, хотя эта соцсеть даже увеличила охват аудитории. Также активно растет Instagram.com. А вот Одноклассники вообще покинули топ-25.

Июльский топ-25 популярных сайтов выглядит следующим образом:

Ранее сообщалось, что по итогам июня 2017 г. российские сайты выпали из топ-5 наиболее популярных в Украине.