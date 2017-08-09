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Российские сайты выпали из топ-10 самых посещаемых интернет-ресурсов Украины
08:01 09.08.2017 |
В июле 2017 г. российские сайты, попавшие под введенные Украиной санкции, выпали из топ-10 самых посещаемых интернет-ресурсов Украины. Об этом свидетельствуют данные исследования TNS.
Первые места по популярности занимают Google и YouTube, на третьем месте - Facebook, который стал самой популярной социальной сетью в Украине.
ВКонтакте - лишь на 11-м месте, хотя эта соцсеть даже увеличила охват аудитории. Также активно растет Instagram.com. А вот Одноклассники вообще покинули топ-25.
Июльский топ-25 популярных сайтов выглядит следующим образом:
Ранее сообщалось, что по итогам июня 2017 г. российские сайты выпали из топ-5 наиболее популярных в Украине.
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