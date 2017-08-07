Финансовые новости
- |
- 07.08.17
- |
- 18:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Суд арестовал все имущество Насирова, - САП
15:02 07.08.2017 |
Суд арестовал все имеющееся в государственном реестре и декларации недвижимое имущество отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
"Все имущество арестовано, включая недвижимость", - сказал он.
При этом он не уточнил дату принятия данного судебного решения.
Ранее адвокат Александр Лысак сообщил Українським Новинам, что арестовано все имущество клиента, однако спустя некоторое время уточнил, что арестовано лишь то имущество, которое было изъято в ходе обысков.
Также по словам адвоката, Насиров уже не изучает возможность получения разрешения выехать на лечение в США через суд.
Лысак сообщил, что суд дважды отказал в этом его клиенту и он принял решение о прохождении лечения в Украине.
Как сообщали Українські Новини, 28 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила расследование уголовного производства в отношении Насирова.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Капитуляция или эскалация. Что Лавров предлагал Тиллерсону в Азии
|Украина хочет выйти из совместного предприятия по производству ядерного топлива с Россией и Казахстаном
|Сейчас основная битва с операторами теневого рынка топлива идет за НДС
|"Сезон отпусков" в АТО. Охота на дронов и ожидание "Джавелинов"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд арестовал все имущество Насирова, - САП
|"Сезон отпусков" в АТО. Охота на дронов и ожидание "Джавелинов"
|Выходные в АТО. Провокации, бои и как отвечали врагу ВСУ
|Пентагон рекомендовал Белому дому предоставить Киеву летальное оружие
|Против Гонтаревой возобновили следствие - суд
|Мартыненко проиграл суд в Швейцарии по коррупционному делу - DW
Это интересно
|В Tesla Model 3 обнаружилась «секретная» камера для наблюдения за водителем
|Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
|Microsoft добавляет в Windows 10 поддержку технологий отслеживания взгляда пользователя
|Футболка Xenoma e-skin превращает тело пользователя в контроллер виртуальной и дополненной реальности
|Индийская Tata отказалась от выпуска среднемоторного спорткара
|Операторы вымогателя WannaCry вывели все деньги из биткойн-кошельков
|Неймар стал самым дорогим футболистом в мире