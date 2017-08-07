Суд арестовал все имущество Насирова, - САП

Суд арестовал все имеющееся в государственном реестре и декларации недвижимое имущество отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"Все имущество арестовано, включая недвижимость", - сказал он.

При этом он не уточнил дату принятия данного судебного решения.

Ранее адвокат Александр Лысак сообщил Українським Новинам, что арестовано все имущество клиента, однако спустя некоторое время уточнил, что арестовано лишь то имущество, которое было изъято в ходе обысков.

Также по словам адвоката, Насиров уже не изучает возможность получения разрешения выехать на лечение в США через суд.

Лысак сообщил, что суд дважды отказал в этом его клиенту и он принял решение о прохождении лечения в Украине.

Как сообщали Українські Новини, 28 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершила расследование уголовного производства в отношении Насирова.



