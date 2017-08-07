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Пентагон рекомендовал Белому дому предоставить Киеву летальное оружие
Пентагон рекомендовал Белому дому принять решение об отправке на Украину высокотехнологичных летальных вооружений, включая переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148 Javelin. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех представителей американской администрации.
Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис выразил уверенность, что инициатива исходила непосредственно от министра обороны США Джеймса Мэттиса.
Объем средств, который будет выделен на эти цели, не раскрывается. Как уточняет телеканал, в случае с ПТРК Javelin речь может идти о порядка 50 млн долларов (42,5 млн евро).
"Сдерживание агрессивных действий Москвы"
Официального подтверждения информации о предоставлении Киеву оружия пока не поступало. Глава пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт на брифинге для журналистов 3 августа заявила, что подобные поставки пока не осуществлялись, однако "вероятность, что они будут иметь место, не исключена". NBC News отмечает, что пока неясно, будут ли они производиться через посредников, а также окажут ли США помощь в обучении украинских военных обращению с техникой.
Ранее The Wall Street Journal сообщала, что оружие предназначено, в первую очередь, для сдерживания агрессивных действий Москвы. На принятие Белым домом окончательного решения по реализации этого плана могут уйти месяцы, уточняло издание.
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