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Мартыненко проиграл суд в Швейцарии по коррупционному делу - DW
17:06 04.08.2017 |
Бывший народный депутат Николай Мартыненко в швейцарских судах безрезультатно сопротивляется блокировке счетов и передачи информации украинскому следствию.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Согласно судебным документам, панамская компания, на швейцарские счета которой поступали вероятные взятки Мартыненко, судилась с прокуратурой Швейцарии, оспаривая передачу Украине информации об этих счетах. Речь идет о документах, которые подтверждают поступление на подконтрольные экс-парламентарию счета 6,4 млн евро.
Так, информацию об этих счетах запрашивало Национальное антикоррупционное бюро Украины. В НАБУ подозревают, что эти деньги были взятками, которые предназначались украинским депутатам и чиновникам в связи с поставкой оборудования на украинские АЭС.
Ранее швейцарские СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Украины годами тормозила оказание международной правовой помощи в этом деле. Однако в 2016 году, когда за дело взялось НАБУ, между украинскими и швейцарскими правоохранителями происходит активный обмен информацией.
В частности, в октябре 2016 года швейцарцы распорядились передать в Украину всю информацию о банковских счетах панамской фирмы нардепа Мартыненко. Однако на пути обмена информацией стали судебные иски. Судебная тяжба завершилась через 8 месяцев.
28 июня Федеральный суд Швейцарии вынес окончательное решение, которое ныне стало доступным для ознакомления в базе судебных решений страны, отклонить требования экс-депутата.
В иске Мартыненко отмечалось, что судебный процесс в Украине не отвечает международным правовым стандартам, а передача информации о швейцарские счета недопустимо вредит деловой репутации украинца.
Напомним, ранее сообщалось, что суд арестовал имущество Мартыненко.
Как сообщалось, 20 апреля 2017 года экс-депутату от Народного фронта Николаю Мартыненко вручили сообщение о подозрении.
САП просила суд установить залог в размере 300 млн гривен, однако 17 народных депутатов и министров взяли его на поруки. В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.
Мартыненко задержали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата.
По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов убытка.
Народный фронт распространил видео с заявлением экс-нардепа, где тот обвиняет НАБУ в "фальсификации дела".
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