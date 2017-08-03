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Банки-кредиторы намерены обратиться к правительству с просьбой взять под контроль выполнение депутатом Дзензерским их требований
11:58 03.08.2017 |
Банки-кредиторы намерены обратиться с открытым письмом к правительству и в правоохранительные органы с просьбой взять под контроль выполнение депутатом и предпринимателем Денисом Дзензерским законных требований кредиторов по кредитным договорам, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник управления по работе с проблемными активами корпоративного бизнеса ВТБ Банка (Киев) Александр Кунец.
Он отметил, что согласно данным из открытых судебных источников общая сумма претензий банков-кредиторов к Д.Дзензерскому и подконтрольному ему бизнесу достигает полумиллиарда долларов, из них более $80 млн - долги перед государственными банками.
"Общая задолженность группы компаний" Веста "перед нашим банком по кредиту и процентам составляет без малого $300 млн. ВТБ Банк - крупнейший банк-кредитор Дзензерского и его бизнеса", - сказал А.Кунец.
По его словам, взыскать данную задолженность кредиторы не могут - Д.Дзензерский игнорирует выполнение своих обязательств перед банками в качестве поручителя, а также активно противодействует в судах банкам, которые пытаются взыскать залоги.
"Ключевые компании, которые дают залог, проходят процедуру банкротства, а реализация имущества на торгах блокируется через аресты, налагаемые в рамках уголовных дел по фактам мошенничества с имуществом группы компаний. Стоимость залогов, выведенных мошенническим путем, составляет около $30 млн ", - сказал А.Кунец.
Д.Дзензерский занимает должность заместителя председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, является членом коллегии МВД Украины.
Как сообщалось, Польская служба финансового надзора (PFSA) подозревает украинского депутата Д.Дзензерского (фракция "Народный фронт") в обмане инвесторов на Варшавской фондовой бирже (WSE).
Служба совместно с властями Люксембурга, в частности, расследует дело о нецелевом использовании подконтрольной депутату компанией WESTA ISIC S.А. (Люксембург) привлеченных на WSE инвестиций.
Помимо этого, у Westa ISIC были выявлены систематические грубые нарушения общепринятых стандартов бухгалтерского учета.
В результате указанных мошеннических действий Польский пенсионный фонд понес убыток в объеме 5 млн злотых ($1,37 млн по курсу Национального банка Польши).
Д.Дзензерскому за соответствующие действия грозит до пяти лет лишения свободы.
Корпорация "Веста" - ранее один из крупнейших производителей свинцово-кислотных аккумуляторов в СНГ. Производство сосредоточено в основном на "Веста-Днепр" и "Веста Индастриал", общая годовая мощность которых составляет 7,6 млн условных батарей.
Холдинговой компанией корпорации выступает Westa ISIC.
Westa ISIC в мае 2011 года провела IPO на WSE, в ходе которого разместила 25% акций и привлекла PLN129,6 млн ($45,8 млн).
В начале мая 2014 года WSE приостановила обращение акций Westa ISIC в связи с необнародованием финансовой отчетности за 2013 год. Спустя месяц торги ценными бумагами были возобновлены, однако в начале мая 2015 года WSE приняла аналогичное решение, в связи с необнародованием финансовой отчетности за 2014 год.
Торги акциями Westa ISIC до настоящего времени не возобновлены. Последний курс зафиксирован 1 мая 2015 года на уровне PLN0,08 за акцию при цене размещения PLN11,75 за шт.
Согласно последнему обнародованному отчету Westa ISIC за девять месяцев 2014 года, владельцем 75% ее акций оставалась кипрская Vankeria Consultants Limited. В конце 2012 года Д.Дзензерский, избранный в Верховную Раду по списку партии "Батькивщына", передал своему отцу контроль над 100%-ной долей в этой кипрской компании.
В 2014 году руководство компании вело переговоры с украинскими банками, которые обратились в суды с исками о погашении задолженностей, об урегулировании их требований и реструктуризации кредитного портфеля.
В третьем квартале 2014 года Westa ISIC начала реорганизацию украинских "дочек" с целью передачи всех бизнес-операций одному юрлицу, однако в начале марта 2015 года совет директоров сообщил, что договоренность так и не была достигнута.
Суд в июле 2014 года возбудил дело о банкротстве ПАО "Веста-Днепр" (в декабре признал ее банкротом), а в ноябре - дело о банкротстве ООО "Веста Индастриал".
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