США пока не приняли никаких действий относительно поставок вооружений Украине - госдеп

Американские власти пока не предприняли никаких шагов относительно возможной поставки оборонительного вооружения Украине, заявила во вторник представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

"США не поставляли оборонительного вооружения", - сказала она.

"У Би-би-си было сообщение о том, что мы находимся в процессе (принятия решения относительно поставок - ИФ), но мы еще этого не делаем, я отмечу - пока еще", - добавила Х.Нойерт.

Ранее телеканал Би-би-си сообщил, что новый специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оборонительного вооружения.

"Оборонительное вооружение позволило бы Украине защитить себя и вывести российские танки с Донбасса, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", - сказал спецпредставитель госдепа.



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