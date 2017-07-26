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США пока не приняли никаких действий относительно поставок вооружений Украине - госдеп
Американские власти пока не предприняли никаких шагов относительно возможной поставки оборонительного вооружения Украине, заявила во вторник представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.
"США не поставляли оборонительного вооружения", - сказала она.
"У Би-би-си было сообщение о том, что мы находимся в процессе (принятия решения относительно поставок - ИФ), но мы еще этого не делаем, я отмечу - пока еще", - добавила Х.Нойерт.
Ранее телеканал Би-би-си сообщил, что новый специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оборонительного вооружения.
"Оборонительное вооружение позволило бы Украине защитить себя и вывести российские танки с Донбасса, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине", - сказал спецпредставитель госдепа.
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26.07.2017
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Вашингтон рассматривает вопрос о возможной отправке оружия участвующим в конфликте на юго-востоке Украины украинским военным, заявил в интервью Би-би-си специальный представитель госдепартамента США Курт Волкер.
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