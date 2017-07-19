Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Пока в украинской политической жизни происходит традиционное летнее затишье, участники игры готовятся к старту следующего политического сезона. И хотя до очередных выборов еще два года, новый сезон пройдет под знаком приближающейся борьбы за президентское кресло.

То, что главной темой кампании по переизбранию Порошенко на второй срок будет отражение российской агрессии, понятно уже сегодня. Для того Банковая и выступила с инициативой отказа от формата АТО, признания де-факто оккупированных территорий Донбасса оккупированными де-юре и выработки новой стратегии возвращения утраченных территорий. Именно сдерживание агрессора на востоке вместе с внешнеполитическими достижениями на Западе, вроде ратификации соглашения об ассоциации и долгожданного безвиза, и будут главными "перемогами" действующего президента.

Такая стратегия Банковой в целом понятна и логична, куда интереснее, что на нее сможет ответить оппозиция. Речь тут не об "Оппоблоке" и других реинкарнациях не пережившей Революцию достоинства Партии регионов - они уже продемонстрировали, что продолжат свои "старые песни о главном" для изрядно поредевших избирателей "юго-востока" в виде русского языка, братства народов, капитуляции Путину и возобновления дружбы и стратегического партнерства с агрессором. С этим также все более-менее понятно, а вот той части оппозиции, что позиционирует себя в качестве патриотической, нужно придумывать, как перебить патриотизм президентский. Такой темой как минимум для определенной части оппозиционеров станет борьба с коррупцией.

На днях народный депутат Сергей Лещенко дал большое интервью одному из телеканалов, в котором достаточно выпукло обрисовал стратегию, с которой пойдут на выборы "антикоррупционеры-еврооптимисты" и прочие "молодые реформаторы". Эта политическая группа достаточно аморфна, тем не менее весьма заметна в украинской политической жизни и благодаря активности в медиа и наличия в их обойме такого серьезного органа, как НАБУ, во многом формирует политическую повестку дня.

Коротко главные тезисы избирательной стратегии "антикоррупционеров" выглядят так: нынешняя власть хотя и пытается показать себя патриотической, на самом деле псевдопатриотическая, потому что "патриоты не воруют"; главная проблема Украины на сегодняшний день - это тотальная коррупция, борьбу с которой власть только имитирует, а на самом деле постоянно покрывает; единственным рецептом спасения Родины в таких обстоятельствах является замена у власти псевдопатриотов на настоящих патриотов, которые очень быстро наведут в стране порядок. И именно поэтому главный враг украинской власти - это как раз "антикоррупционеры" и НАБУ, которых Банковая готова извести на корню.

Вот эту нехитрую схему "антикоррупционеры" с сентября начнут активно внушать населению, надеясь на информационную всеядность некоторой части избирателей, не желающих подумать о том, что такая абсолютизация коррупции есть по сути разновидностью популизма. В небогатой и коррумпированной стране убеждать избирателей в том, что они бедные только потому, что их деньги украли злобные и циничные барыги при власти, - это почти то же самое, что делали в свое время большевики, обещая легкое решение всех проблем путем экспроприации экспроприаторов и последующего справедливого дележа награбленного.

Никто не спорит, что коррупция для Украины - это огромная проблема, но она далеко не единственное и даже не главное объяснение экономических проблем страны в целом и ее граждан в частности. И борьба с коррупцией - это в первую очередь не замена "барыг" при власти на бессребреников-идеалистов, а изменение системы управления с целью минимизации возможностей для коррупции. Да, с наличием идеалистов-бессребреников, как оказалось, у нас все не слишком хорошо. Тот же Лещенко, как показала история с его квартирой, также вполне себе "барыга".

Что же касается войны с Россией, то "антикоррупционеры" будут старательно делать вид, что никакой войны на самом деле нет, а если и есть, то существуют только для того, чтобы ненавистные "барыги" имели возможность "мутить" с ее помощью свои черные гешефты. Украинцы, конечно, от войны устали, но точно не до такой степени, чтобы серьезно воспринять подобную логику.