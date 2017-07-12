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Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде четырех кандидатов на должность аудитора НАБУ
20:04 12.07.2017 |
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал на рассмотрение парламента четыре кандидатуры в состав комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании в среду члены комитета рейтинговым голосованием определили четырех кандидатов. Ими стали: профессор киевского национального университета им.Т.Шевченко Александра Яновская, за которую отдали 13 голосов, адвокат из США Марта Борщ, прокурор из Испании Карлос Кастресана и адвокат и профессор Академии адвокатуры Сергея Гончаренко, за каждого из которых отдали по 9 голосов.
Найджел Браун, кандидатуру которого Рада отклонила в марте, набрал 5 голосов и по 3 голоса получили исполнительный юрист Украинского Хельсинского союза Аркадий Бущенко, прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и ГПС управления надзора в уголовном производстве Киева Евгений Дудко и самовыдвиженец Валерий Небога.
Как сообщалось, 21 марта Верховная Рада не смогла делегировать Найджела Брауна по своей квоте в состав комиссии по аудиту НАБУ (за него проголосовали 200 парламентариев при минимально необходимых 226).
Перед этим председатель парламента Андрей Парубий вынес на рейтинговое голосование кандидатуры как Н.Брауна, так и второго кандидата - Роберта Сторча. В ходе рейтингового голосования первый кандидат набрал больше голосов, после чего его кандидатуру вынесли на голосование для утверждения независимым аудитором НАБУ.
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