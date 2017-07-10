Спецпредставитель США по Украине Волкер проведет в Киеве несколько дней, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет о том, что новоназначенный специальный представитель США по Украине Курт Волкер проведет в Киеве несколько дней.

Об этом он сообщил в ходе совместного брифинга с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, передают Українські Новини.

"Благодарю за назначение Курта Волкера спецпредставителем для сотрудничества на украинском направлении. Он очень хорошо известен в Украине, хотя это его первый визит в Киев. Благодарю, что после назначения через несколько часов он с вами в составе делегации. Благодарю за ваше решение, что он остается с нами на несколько дней, чтобы мы не подвешивали вопросы, а сразу с первых часов начинали эффективное и хорошо скоординированное сотрудничество", - сказал он.

Порошенко добавил, что рассчитывает на ускорение переговорного процесса и координацию действий для имплементации Россией достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей после назначения Волкера.

Как сообщали Українські Новини, 7 июля Тиллерсон назначил спецпредставителем США по вопросам Украины бывшего постоянного представителя в Организации Североатлантического договора (НАТО) Волкера.