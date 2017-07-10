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США разочарованы отсутствием прогресса в минском процессе, в связи с чем назначили спецпредставителя - Рекс Тиллерсон
07:30 10.07.2017 |
Американская сторона констатирует разочарование отсутствием прогресса в переговорном процессе по урегулированию ситуации на востоке Украины, в связи с чем назначили спецпредставителя в Украине Курта Волкера, заявляет государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson).
"Мы разочарованы отсутствием прогресса по минским соглашениям. Именно поэтому мы назначили специального представителя для того, чтобы обратить на этот вопрос внимание. Теперь будет кому координировать эту деятельность с "нормандской четверкой" и правительством России для того, чтобы увидеть, можем ли мы ускорить прогресс ", - сказал Р.Тиллерсон на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье.
По словам государственного секретаря, в первую очередь США выступают за восстановление территориальной целостности Украины.
"США уже внесли более 600 млн долларов с начала этого кризиса. Мы также считаем, что очень важно обеспечить безопасность всех граждан Украины, не зависимо от их этнической или национальной принадлежности, или религии", - сказал он.
Р.Тиллерсон добавил, что уже говорил во время дискуссий с российским руководством, что Москва должна сделать первый шаг для деэскалации ситуации на востоке Украины, а именно прекратить огонь и отвести тяжелое оружие, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою работу.
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