Порошенко обсудил с генсеком ООН Гутеррешем ситуацию на Донбассе и в Криму

Президент Петр Порошенко обсудил с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем ситуацию на Донбассе, с правами человека в аннексированном Россией Крыму, а также реформирование организации для эффективного предупреждения конфликтов.

Об этом Порошенко сказал в ходе совместного брифинга с Гутеррешем, передают Українські Новини.

"В ходе сегодняшней беседы мы уделили особое внимание ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также нарушениям прав человека во временно оккупированном Россией Крыму", - сказал он.

Порошенко также сообщил, что Украина поддерживает инициативы Гутерреша по реформированию ООН для более адекватного реагирования на мировые угрозы, особенно - предупреждения конфликтов.

"К сожалению, события последних годов и неспособность организации предоставить адекватный ответ на новые вызовы и угрозы стали причиной появления значительного количества критики. После аннексии Крыма и агрессии на Востоке со стороны одного из постоянных членов Совета безопасности ООН у нас новые реалии... Настало время для решительных перемен. Мы полностью поддерживаем подходы генсекретаря к реформированию организации и рассчитываем, что они будут способствовать выработке более действенных инструментов в вопросах мира, безопасности с особым акцентом на эффективных механизмах по предупреждению конфликтов", - добавил он.

Кроме того, собеседники обсудили пути усиления привлечения ООН к урегулированию ситуации на Донбассе, в частности в гуманитарном измерении.

Всего, по словам Порошенко, по программам ООН получают необходимую помощь 2,6 млн пострадавших от конфликта.

Также Порошенко сообщил, что договорился с Гутеррешем усилить координацию для поддержки реформ в Украине.

Как сообщали Українські Новини, ранее Гутерреш обсудил с министром иностранных дел Павлом Климкиным ситуацию на Донбассе и защиту прав человека в аннексированном Россией Крыму.