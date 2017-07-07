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Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Россию отказаться от аннексии Крыма и вернуть полуостров под контроль Украины
17:46 07.07.2017 |
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает Россию отказаться от аннексии Крыма и вернуть полуостров под контроль Украины.
Соответствующая резолюция была принята на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в пятницу, передают Українські Новини.
"(Парламентская ассамблея) настоятельно призывает Российскую Федерацию отказаться от временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, вывести российские оккупационные силы из временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя и вернуть их под контроль правительства Украины", - говорится в тексте поправки к резолюции.
Кроме того, ассамблея вновь осуждает аннексию Россией Крыма и признает, что Россия полностью не выполнила положения предыдущих резолюций Парламентской ассамблеи ОБСЕ о нарушениях Хельсинкских основополагающих принципов и международных норм в области прав человека во временно оккупированных Крыму и Севастополе.
Парламентская ассамблея ОБСЕ также призывает Россию безотлагательно предоставить беспрепятственный доступ в аннексированный Крым международным организациям, институтам, независимым экспертам ОБСЕ, Организации Объединенных Наций и Совета Европы.
Кроме того, ассамблея предлагает институтам ОБСЕ продолжать предпринимать шаги по наблюдению за положением в области прав человека в Крыму.
Вместе с тем ассамблея призывает Россию прекратить поддержку террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы.
Также ассамблея призывает Россию перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Против принятия соответствующей резолюции проголосовала Россия.
Как сообщали Українські Новини, ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) Ирина Геращенко призвала страны ОБСЕ обратиться к России с требованием освободить украинских пленных.
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