В Украине создали Полицейскую академию

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подписал приказ, которым утверждено положение о ведомственном полицейском вузе.

Как сообщил департамент коммуникации Нацполиции Украины в четверг, Полицейская академия будет располагаться в Киеве по ул.Народного ополчения, 9. Первый набор составит 500 полицейских, а в дальнейшем в Нацполиции планируют принять 1000-1200 курсантов.

"Основная цель: хочешь стать офицером полиции - послужи патрульным, прояви себя, пойми, что это - твоя профессия. Полицейский по зову сердца, а не по уговорам родителей и друзей", - цитирует С.Князева пресс-служба.

Глава Нацполиции подчеркнул, что целью создания академии является уменьшение количества "брака" при процедуре кадрового отбора в полицию.

"Что дешевле: разочароваться в полиции во время первого года службы патрульным или через 5 лет уже подготовленным специалистом (лейтенантом или старшим лейтенантом)?! Где меньше процент брака?" - отметил С.Князев.

Он добавил, что со временем граждане перестанут видеть при общении с полицией бездушных, малообразованных, не заинтересованных в конечном результате и немотивированных чиновников в полицейской форме. "Предлагаем новую систему набора: пришел в полицию - поработал патрульным или на других рядовых должностях, кроме некоторых специфических подразделений", - сообщил С.Князев.

Он также отметил, что по желанию и при наличии профессиональных качеств у патрульного с 1-3-летним опытом его могут рекомендовать для обучения в вузах системы МВД.

