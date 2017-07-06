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Янукович подал в Генпрокуратуру заявление о государственном перевороте - адвокат
10:36 06.07.2017 |
Экс-президент Украины Виктор Янукович подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление о государственном перевороте в стране, заявил его адвокат Виталий Сердюк.
"В нем (заявлении - ИФ) будут непосредственно изложены все события, будут допрашиваться те самые лица, которые не пожелали прийти, в том числе и господин Луценко (генеральный прокурор Юрий Луценко - ИФ)", - сказал адвокат журналистам в четверг у здания Оболонского райсуда Киева, где рассматривается дело о госизмене В.Януковича.
"Прямо обвиняется Виктором Януковичем Аваков (министр внутренних дел Арсен Аваков - ИФ), Кличко (мэр Киева Виталий Кличко - ИФ), Луценко... Также речь идет о Наливайченко (экс-глава СБУ Валентин Наливайченко - ИФ), Парубие (председатель Верховной Рады Андрей Парубий - ИФ), Пашинском (народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский - ИФ), Турчинове (секретарь СНБО Александр Турчинов - ИФ), Тягнибоке (лидер партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок - ИФ), Яценюке (экс-премьер Украины Арсений Яценюк - ИФ) и других лицах, причастных к соответствующим событиям", - рассказал адвокат.
По его словам, это заявление лично подписано В.Януковичем. "В рамках этого заявления будут установлены все акты, ставшие условием ситуации, которая сейчас в Украине, - это война, потеря территориальной целостности и другие негативные последствия, которые получило государство после событий на Майдане", - сказал В.Сердюк.
Отвечая на вопрос о том, зарегистрировано ли это заявление в Генпрокуратуре, он сказал: "В настоящее время заявление подано. Защита ожидает его регистрации в соответствии с действующим законодательством".
"Генеральная прокуратура Украины, как обычно, в других производствах, не уведомила защиту о регистрации, но защита добьется этой регистрации, и наше общество сможет публично следить за всеми событиями в этом уголовном производстве", - подчеркнул адвокат.
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