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Тиллерсон изучает вопрос о том, как США могут быть вовлечены в реализацию Минских соглашений по Украине - госдеп
23:07 05.07.2017 |
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон пока собирает информацию и формирует свой собственный взгляд на вопрос урегулирования в Украине, сообщил высокопоставленный представитель госдепартамента США.
"Госсекретарь формирует свой собственный взгляд и также собирает информацию о том, каким наилучшим образом США могут быть вовлечены в реализацию Минских соглашений", - сказал он в среду на брифинге в преддверии визита госсекретаря США в Киев 9 июля.
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