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В Украине все еще есть группа олигархов, пытающихся противостоять реформам - Мингарелли
15:52 04.07.2017 |
В Украине все еще существует группа олигархов, которые пытаются противостоять процессу реформ, заявляет глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.
"Власть олигархов не может быть сильнее, чем три года назад, но, тем не менее, они ежедневно противостоят процессу реформ. Они пытаются его подорвать во всех секторах. Каждый раз, когда принимаются реформаторские решения, через несколько недель есть попытка эти реформы выхолостить", - сказал он во время конференции во вторник в Киеве.
При этом дипломат, подчеркнул, что случаи противостояния изменениям в Украине не единичны. "Каждый день мы видим борьбу между реформаторами во власти, в гражданском обществе и теми, кто пытается любыми способами сохранить свой статус-кво. И эта борьба далеко не окончена", - подчеркнул Х.Мингарелли.
По его словам, необходимо, чтоб те, "кто в прошлом воровал", понесли наказание через честный судебный процесс", чтобы украинское общество поддержало реформы и "поверило в справедливость".
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