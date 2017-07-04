Законопроект о деоккупации Донбасса не передавался в правительство и Кабмин примет участие в его разработке в свое время - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что законопроект о деоккупации Донбасса не передавался в правительство и Кабмин примет участие в его разработке в свое время.

"На самом деле этот документ не поступал в правительство и мне его сложно комментировать, я знаю, что эти дискуссии идут, мы обязательно на определенном этапе примем участие в этом", - сказал он в эфире ICTV в понедельник.

Премьер отметил, что Кабмин ранее принял стратегию по реинтеграции временно оккупированных территорий, и считает, что он должен быть положен в основу законопроекта.

По его словам, все то, что касается востока Украины является прерогативой президента и Совета национальной безопасности и обороны, поскольку там проводится антитеррористическая операция.

