Дело о так называемых "вышках Бойко" (речь идет о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко) продвигается, идет следствие в отношении действующего народного депутата по показаниям заключившего сделку со следствием бывшего заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В резонансном деле о так называемых "вышках Бойко" мы движемся. Как известно, достаточно длительное время в СИЗО, за решеткой провел сын народного депутата (экс-народного депутата Сергея Кацубы - ИФ) Александр Кацуба, и, в конце концов, он пошел на следку со следствием. В этом достаточно толстом тексте соглашения он, согласно закону, прописал известные ему факты о руководстве преступной группировки, которая разворовывала государственные средства в особо крупных размерах во время закупки нефтедобывающих вышек", - сказал он в интервью "5 каналу".

Ю.Луценко указал, что в настоящее время идет следствие в соответствии с показаниями А.Кацубы в отношении "действующего народного депутата". "Когда оно будет завершено - я приду в Верховную Раду (с представлением на этого депутата - ИФ), планирую это сделать осенью", - подчеркнул генпрокурор.

