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Почти 40% украинцев убеждены, что евроинтеграция необратима - соцопрос GfK
11:57 30.06.2017 |
Относительное большинство (39%) украинцев убеждены, что европейской интеграции Украины нет альтернативы, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного компанией GfK Ukraine по заказу Института мировой политики в мае.
Почти вдвое меньше (22%), отвечая на вопрос о необратимости европейской интеграции Украины, выбрали опцию "нет, Украина может отказаться от европейской интеграции в любой момент". Еще 28% считают, что в Украине не происходит европейской интеграции.
Согласно результатам исследования, абсолютное большинство граждан Украины (52%) не верит, что нейтральный статус способен защитить их от агрессии РФ. Противоположного мнения придерживаются 35% респондентов, еще 12% не смогли определиться
Больше всего скептиков относительно нейтрального статуса проживают на востоке Украины (44%), равно как и не определившихся (28%).
Результаты опроса были представлены во время международной конференции "Украина - ЕС: интеграция в переменчивом мире", организованные Институтом мировой политики в партнерстве с МИД Украины 29 июня.
Опрос проводился в период с 17 по 24 мая 2017 года методом телефонного интервью со звонками на мобильные телефоны. Все было опрошено 1000 респондентов возрастом 18 лет и старше. Исследование было проведено во всех областях Украины за исключением территорий Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных правительству Украины, а также АР Крым. Выборка репрезентативна населению Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и области проживания.
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