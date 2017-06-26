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США могут решить вопрос поставок Украине оборонительного оружия еще в пределах этого бюджетного года - Порошенко
07:16 26.06.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что США могут решить вопрос предоставления Украине оборонительного оружия еще в пределах текущего бюджетного года.
"Что касается оборонных соглашений, у нас сегодня есть практически согласованный текст. Мы на протяжении 2-3 месяцев ждем визита министра обороны США в Украину и во время этого визита, надеюсь, соглашения будут подписаны", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам, показанном вечером в воскресенье.
По его словам, этот вопрос в настоящее время является для украинской стороны приоритетом. "И процесс предоставления оборонного оружия идет очень активно", - сказал глава украинского государства.
"Более того, во время встречи с министром обороны, что было подтверждено и во время встречи в Белом доме, позицию по поводу поставок оборонного оружия попробуют решить еще в пределах текущего бюджетного года", - добавил П.Порошенко.
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