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Макрон анонсировал встречу в нормандском формате перед саммитом G20
07:48 22.06.2017 |
В ближайшие недели состоится встреча "нормандской четверки" по урегулированию конфликта на востоке Украины.
Об этом в среду, 21 июня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью восьми европейским изданиям, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.
"До саммита G20 (Большой двадцатки) мы будем иметь встречу в этом формате", - заявил Макрон.
Президент Франции отметил, что ему еще слишком рано давать свои оценки кризису в Украине, однако подчеркнул, что есть обязанность защищать Европу и ее союзников в регионе. "В этом мы не уступим ни на дюйм", - подчеркнул он.
Как известно, саммит G20 состоится в Гамбурге 7-8 июля этого года.
Как сообщал УНИАН ранее, первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что встреча лидеров «нормандской четверки» обязательно состоится, но ей может предшествовать двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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