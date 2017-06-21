На Луганщине разгорелся скандал между силовиками, военными, местными властями и "Луганским энергетическим объединением". Это предприятие в попытке получить деньги от своих должников за поставленную электроэнергию сначала начало отключать объекты водоснабжения, оставляя крупные населенные пункты без воды. А потом "ЛЭО" взялось и за блокпосты полиции и ВСУ, а также за воинские части.

О том, что угрозы об отключении не напрасны, еще 26 мая предупредила заместитель директора "ЛЭО" Елена Богодух. По ее словам, на Луганщине 28 блокпостов подключены к сетям "ЛЭО".

Богодух пояснила, что с 2014 года военные и полицейские, которые несут службу на этих КПП, пользуются электроэнергией бесплатно. Мол, тогда еще никто не знал, как надолго затянется война, поэтому никаких письменных договоренностей никто не требовал. Блокпосты устанавливали, и они подключались к сети.

Теперь ситуация изменилась, у "ЛЭО" большие долги перед "Энергорынком" - 5,4 млрд гривен из-за того, что в течение трех лет по приказу Кабмина безвозмездно поставляло электроэнергию на оккупированную Луганщину. Должники "ЛЭО" - это и водоканалы, которые качают воду в "ЛНР". Например, Попаснянскому водоканалу неконтролируемая территория задолжала уже 300 млн гривен. Оккупационная власть не платит за воду, в свою очередь водоканалы не платят за электроэнергию "ЛЭО". Вот такая вырисовывается цепочка. НКРЭКУ наложила на "ЛЭО" финансовые санкции (ежесуточные обязательные удержания со счетов), а счета энергокомпании арестованы Государственной исполнительной службой уже на протяжении 4 месяцев.

Блокпосты украинских силовиков также не платят, потому их и нет в юридическом смысле. То есть они есть, но земля, на которой стоят эти КПП, местными властями не отведена в их аренду, блокпосты официально не являются абонентами "ЛЭО", договоры об оплате заключать не с кем.

Гендиректор "ЛЭО" Владимир Грицай в своем блоге так описал ситуацию:

"Последнее совещание в облгосадминистрации по вопросам необходимости установления договорных отношений и выплате задолженности за потребленную электроэнергию состоялось 24 мая, но безрезультатно - военные просто констатировали, что государство не дает им денег. А полицейские пожаловались, что включить КПП в договор на поставку электроэнергии невозможно, поскольку земельные участки, на которых расположены блокпосты, принадлежат территориальным общинам области, и указанные объекты не находятся на балансе ГУНП в Луганской области. А без выделения земельных участков под КПП бюджетные организации не могут заключить договоры с "ЛЭО".

Однако, по словам заместителя Грицая, два блокпоста все же оформили договорные отношения с "ЛЭО", один такой блокпост находится в Сватовском районе, другой - в Кременском.

Относительно военных частей Грицай называет такие цифры: по состоянию на 23 мая воинские части и другие военные объекты на территории области имеют задолженность перед энергетиками в размере более 4,3 млн грн, из которой 2,4 млн грн составляет долг по договорам (между военными и "ЛЭО"), и 1,9 млн грн - по договорам возмещения (военные запитаны от другого субъекта договорных отношений с "ЛЭО"). Точные данные о задолженности блокпостов он не назвал.

У "ЛЭО", как частной компании, логика проста: получили услугу - платите.

У Луганской областной ВГА другие планы.

Глава ведомства Юрий Гарбуз предлагает передать "ЛЭО" в управление государству на период проведения АТО как вариант для недопущения отключения объектов области от энергоснабжения. Об этом Гарбуз сказал премьер-министру Владимиру Гройсману на селекторном совещании по подготовке к зиме, но какого-либо определенного ответа не получил.

"Луганское энергетическое объединение" принадлежит российскому бизнесмену Константину Григоришину и давно является монополистом по поставке электроэнергии в Луганской области. Когда из-за войны и оккупации область разделилась пополам, главный офис "ЛЭО" остался в Луганске. Но, фактически, компания разделилась, часть ее переехала на контролируемую Украиной территорию, часть осталась. Перерегистрации не было, и довольно долго статус "ЛЭО" был непонятным.

На подконтрольном "ЛНР" сайте до сих пор сохранилась такая информация за 2015 год.

Если покопаться в архивах этого сайта, можно найти множество сообщений о работе "ЛЭО" в "ЛНР", которые подавались в довольно позитивном свете.

В феврале 2016 года директор Департамента регионального развития, промышленности, инфраструктуры и энергосбережения Луганской ОГА Максим Шахов заявлял, что российский владелец "Луганского энергетического объединения", который остался работать в оккупированном Луганске, не хочет перерегистрировать предприятие на украинской территории и говорит, что переводит платежи в украинский бюджет.

"Сегодня не проводятся платежи бюджетных учреждений казначейской службой в адрес "ЛЭО". Казначейская служба настаивает - чтобы эти платежи проходили, они должны перерегистрироваться на подконтрольной территории. Владелец "ЛЭО" пока на этот шаг идти не готов. Аргументирует тем, что проблем нет, платежи поступают в банки на подконтрольную территорию. Говорит, что проходят все платежи по отчислениям в бюджет Украины", - отметил Шахов.

В апреле 2016 тогдашний руководитель Луганской областной ВГА Георгий Тука рассказал, что из-за нежелания Григоришина перерегистрировать "ЛЭО", жители области оказались в заложниках.

В "ЛЭО" говорили, что со стороны Луганска неоднократно поступали угрозы, мол, если мы окончательно перерегистрируемся здесь, то они выключат эти перетоки, которые существуют оттуда, а у нас на данный момент нет возможности переподключить, и 50 тыс человек останутся без электроэнергии.

Позже новый председатель Луганской областной ВГА Гарбуз заявлял, что на уровне министерства удалось решить вопрос с "ЛЭО", но подробностей не сообщал.

А в июле появилась информация, что оккупационные власти "ЛНР" отказываются от услуг энергетической компании "ЛЭО".

А уже в августе 2016 руководство "ЛЭО" обратилось в прокуратуру с жалобой, что боевики "ЛНР" отобрали часть предприятия, которая оставалась на оккупированной территории Луганщины.

То есть отношения "ЛЭО" и "ЛНР" окончательно ухудшились с 2016 года. Но как между ними строились расчеты за электроэнергию до этого момента?

Разговоры о передаче права управления "ЛЭО" государству продолжаются тоже с 2016 года. В июне депутаты горсовета Северодонецка обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой национализировать это предприятие.

"Слово "национализация" плохо воспринимается народом. Предлагаю писать обращения в государственную фискальную службу, на господина Насирова (Роман Насиров - глава государственной фискальной службы - ред.), с просьбой провести проверку уплаты предприятием налогов с 2002 года. Это даст нам большее количество рычагов давления", - отмечал тогда депутат "Оппозиционного блока" Игорь Бутков.

Но в том году дело о "ЛЭО" не сдвинулось, вполне вероятно, что это может случиться теперь.