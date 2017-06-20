После визита в США Порошенко ждут в Брюсселе - Представительство ЕС

Представительство Европейского Союза в Украине сообщает, что президента Украины Петра Порошенко ожидают с визитом в Брюсселе после его поездки в Вашингтон (США).

"Сразу после амбициозного визита в США ожидаем президента Украины в Брюсселе", - сообщает Представительство ЕС в Украине на странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, во вторник, 20 июня, президент Украины встретился с вице-президентом США Майком Пенсом. Затем у него должны состояться переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в этот же день глава государства проведет переговоры министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард, президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом.

Ожидается, что по итогам переговоров с Д.Трампом Порошенко пообщается с представителями СМИ.

