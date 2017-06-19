Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения (№ 2046-VIII).

Как сообщает в субботу пресс-служба президента Украины, закон вносит изменения в часть 5 статьи 72 "Правила сложения наказаний и зачет срока предварительного заключения" Уголовного кодекса Украины, согласно которым предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части 1 этой статьи.

Согласно закону, при назначении наказаний, не указанных в части 2 статьи 72, суд, учитывая предварительное заключение, может смягчить наказание или полностью освободить осужденного от его отбывания.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщалось, данный закон (законопроект №5534) был принят Верховной Радой Украины 18 мая 2017 года 227-ю голосами народных депутатов.

Данный закон отменяет так называемый "закон Савченко", который вступил в силу 24 декабря 2015 года и предусматривал, что каждый день предварительного заключения должен быть зачтен как два дня основного наказания.

По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, за время действия "закона Савченко" около 8 тыс. опасных преступников вышли на свободу, около 2 тыс. совершили повторные преступления и вернулись в места заключения.

