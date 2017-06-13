В Украине начала работу дорожная патрульная полиция

Более 70 патрульных полицейских приступили к патрулированию трасс международного и национального значения, и будут реагировать на все правонарушения на дорогах страны, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на брифинге в Киеве в понедельник.

По его словам более 20 патрулей с понедельника, 12 июня, начинают работу как дорожная патрульная полиция. Также определены восемь стационарных постов, на которых также будет нести службу патрульная полиция. В будущем, по словам А.Билошицкого, эти стационарные посты станут дорожными станциями патрульной полиции.

Замначальника департамента подчеркнул, что речь не идет об отдельной структуре, а дорожная патрульная полиция - это те полицейские, которые обеспечивают безопасность в городах и автомагистралях.

"Дорожная патрульная полиция - это никакое не отдельное подразделение. Это те же патрульные полицейские, которые несут службу на улицах городов, также они будут нести службу на трассах международного и национального значения", - рассказал он.

"Патрульные полицейские, которые будут патрулировать трассы, будут реагировать не только на правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, но и общественной безопасности, будут реагировать на сообщения о правонарушениях, которые будут им передаваться, если они будут находиться в непосредственной близости от места происшествия", - добавил А.Билошицкий.

Таким образом, пояснил он, нельзя сравнивать функции прежнего ГАИ и дорожной патрульной полиции, поскольку это совершенно разные структуры с разным принципом работы.

"Это более 20 патрулей и восемь стационарных постов, то есть более 70 патрульных полицейских с сегодняшнего дня, прямо сейчас заступают на службу для патрулирования определенных участков", - отметил А.Билошицкий, уточнив, что патрулирование будет обеспечиваться на 9 тыс. км автомобильных дорог страны.

Замначальника департамента также рассказал, что в будущем планируется оборудовать патрульные автомобили современными камерами измерения скорости, что не является прибором фотовидеофиксации.

По его словам, не будет и так называемых "слепых" проверок автомобилей, поскольку это не предусмотрено законодательством.

"Подразделение дорожной патрульной полиции обеспечены жезлами, которые вы называете "леденцами" - именно они будут использоваться. А "слепые" проверки - это тот момент, который мы сейчас обсуждаем. В настоящее время таких проверок нет, чтобы их проводить, необходимы соответствующие законодательные изменения", - сказал А.Билошицкий.

Он подчеркнул необходимость внесения таких изменений и отметил, что только за 5 месяцев этого года патрульные полицейские составили более 20 тысяч протоколов за управление транспортном средством в состоянии алкогольного опьянения. По словам А.Билошицкого, даже вопреки повышению штрафа и прочему усилению ответственности отмечается рост этого вида правонарушений.

