Климкин выступает за создание системы предварительного оповещения россиян об их намерении посетить Украину

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за создание системы предварительного оповещения граждан России об их намерении посетить Украину.

"Визы на самом деле отживают, они отходят. Во первых, мы теперь привыкли к биометирическим паспортам и должны перейти к тому, что люди ездят только по биометрическим паспортам. Второй момент, который для меня важен - вот вы едите во многие страны и потом заходите в интернет и говорите: Я через 5 дней еду - вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так чтобы это не было абсолютно неконтролируемо", - сказал П.Климкин в эфире "1+1" в понедельник утром.

По его словам, после принятия политического решения о создании такой платформы, на ее разработку необходимо несколько месяцев, после чего ее необходимо будет протестировать.

П.Климкин подчеркнул, что главное - контроль на границе.

Министр отметил, что визы для россиян можно было бы ввести уже давно, однако возникает вопрос жителей Крыма, которых оккупационные власти могут заставить "делать визу в собственную страну".

Также на территории России живут граждане Украины, и в случае введения визового режима, власти РФ могут давить на них для изменения гражданства.

"Наша цель должна быть простой - закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв, а чтобы граница была закрыта и чтобы это не повредило украинцам", - сказал П.Климкин.