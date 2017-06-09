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Бойко и Тимошенко за 5 месяцев 2017 меньше других лидеров фракций приняли участие в голосованиях в Раде - КИУ
12:54 09.06.2017 |
Самый низкий процент голосований в Верховной Раде Украины среди руководителей фракций за 5 месяцев 2017 года показали сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (принял участие в 2% голосований) и лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (приняла участие в 18% голосований), свидетельствует рейтинг Комитета избирателей Украины (КИУ), составленный в рамках проекта "Дословно".
Согласно сообщению КИУ, обнародованному в пятницу на странице в соцсети Фейсбук, в рейтинге работы лидеров фракций за январь-май 2017 года лидирует глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов. "Он посетил 91% заседаний Рады и принял участие в 83% голосований, что является лучшим показателем среди лидеров фракций. А.Герасимов также присутствовал на 86% заседаний комитета по вопросам безопасности и обороны, членом которого он является. Он также инициировал 12 законопроектов, 2 из которых стали законами", - сказано в сообщении.
На втором месте - руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, который посетил 87% заседаний парламента и принял участие в 68% голосований. Кроме того, он лучше других глав фракций посещал заседания комитета - М.Бурбак присутствовал на 7 из 8 заседаний комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью. "М.Бурбак стал автором двух принятых законов и еще 5 его инициатив были рекомендованы к принятию за основу", - отметили в КИУ.
Третье место в рейтинге разделили руководитель фракции "Самопомич" Олег Березюк и лидер Радикальной парии Олег Ляшко. Так, О.Березюк посетил 78% заседаний Рады и принял участие в 76% голосований. Он также присутствовал на 86% заседаний комитета по вопросам местного самоуправления, зарегистрировал 4 законопроекта, ни один из которых сейчас не вступил в силу.
В свою очередь О.Ляшко посетил 96% парламентских заседаний, но при этом пропустил половину голосований. Лидер Радикальной партии также присутствовал лишь на 1/3 заседаний комитета по вопросам налоговой политики, инициировал рекордные 38 законопроектов, лишь 2 из которых стали законами. "При этом 10 законопроектов лидера Радикальной партии получили отрицательное заключение Минфина за их нереалистичность", - отметили в КИУ.
Ю.Бойко и Ю.Тимошенко, согласно рейтингу КИУ, не только игнорировали голосования в Раде, но и показали самые низкие показатели посещаемости комитетов и не продемонстрировали активности в законодательной работе.
"Ю.Бойко посетил все 100% заседаний Рады, но при этом принял участие только в 2% голосований. За 5 месяцев работы Рады лидер Оппоблока проголосовал 36 раз из 1809 возможных. Бойко также не посетил ни одного из 8 заседаний комитета. Он зарегистрировал 3 законопроекта, 2 из которых получили негативные выводы Минфина и ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление - ИФ). При этом Ю.Бойко с начала работы Рады до сих пор не предложил ни одной правки", - сообщили в Комитете избирателей Украины.
В свою очередь Ю.Тимошенко посетила 61% парламентских заседаний, что, по подсчетам КИУ, является худшим показателем среди глав фракций. "По данным письменной регистрации в течение января-мая лидер "Батькивщины" пропустила почти треть заседаний парламента - 23 из 53 (из них 15 по неизвестным причинам). В общем Тимошенко в этом году приняла участие лишь в 18% голосований (336 из 1809). Также она присутствовала лишь 1 из 7 заседаний комитета, инициировала 5 законопроектов (ни один из которых не вступил в силу) и не представила ни одной правки", - сказано в сообщении.
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе критериев: посещаемость заседаний Рады и комитета, участие в голосованиях, успешность законопроектов и поправок, качество законопроектов (на основе выводов Главного научно-экспертного управления Рады и Министерства финансов Украины).
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