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Суд отказал САП во взыскании 100 млн гривен залога за Насирова в госбюджет
13:31 08.06.2017 |
Соломенский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании 100 млн гривен залога, внесенного за отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, в государственный бюджет.
Такое определение огласила председательствующая в заседании следственный судья, передает корреспондент Українських Новин.
Судья огласила только резолютивную часть решения.
Мотивировочная часть решения будет оглашена 12 июня.
Решение обжалованию не подлежит.
Посольство Великобритании в Украине подтверждает направление письма в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) о наличии у отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова британского паспорта.
Об этом в своем микроблоге Twitter написала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.
"Британское посольство в Киеве подтверждает направление письма НАБУ 06 марта 2017 и последующих материалов, предоставленных паспортной службой ВБ украинской стороне", - написала она.
В свою очередь Насиров в ходе судебного заседания о взыскании залога в размере 100 млн гривен, внесенного за него, в государственный бюджет, отрицал наличие у него британского паспорта.
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