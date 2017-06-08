Швейцария введет безвизовый режим с Украиной вместе с ЕС с 11 июня - встреча Порошенко с Буркхальтером

Президент Украины Петр Порошенко в среду обсудил с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером будущее сотрудничество и ситуацию на Донбассе, сообщает пресс-служба главы государства.

"Во время встречи также была отмечена нацеленность обеих сторон на дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества. Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с ЕС", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы ускорения возвращения Украине замороженных активов бывших украинских высоких должностных лиц, которые хранятся в швейцарских банковских учреждениях.

По информации пресс-службы, президент Украины детально проинформировал Д.Буркхальтера о последствиях продолжающейся агрессии России на Донбассе, а также поблагодарил швейцарскую сторону за ее вклад в урегулирование.

Согласно сообщению, П.Порошенко вновь пригласил президента Швейцарии осуществить визит в Украину.

