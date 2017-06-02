Уже в ближайшее время распиаренный экс-"регионал" может стать лицом денежного политпроекта.

Похоже, активный пиар в СМИ бывшего нардепа от Партии регионов, а сейчас - лидера всеукраинского объединения "Новая Украина" Валерия Коновалюка дал свои плоды. Чуть ли не ежедневные экспертные комментарии вернули его из небытия, и сейчас некоторые финансово-политические структуры готовы с ним работать. Так, по сети гуляет информация, что Коновалюк ведет переговоры с отдельными политпроектами относительно своего будущего. В частности, по словам политолога Костя Бондаренко, на оппозиционном поле сегодня существуют только три силы, с которыми Коновалюк мог бы вести переговоры - "Оппозиционный блок", "Видродження" и "Наш край". Впрочем, Бондаренко, похоже, просто нагнетает искусственный ажиотаж. На самом же деле планы лидера "Новой Украины" являются секретом полишенеля.

Сразу несколько источников Depo.ua сообщили: Коновалюк, который анонсировал съезд своей партии, скоро породнится с "Видродженням". По большому счету, его собственную политсилу чрезвычайно сложно раскрутить, а у "Видродження" есть несколько существенных преимуществ: значительные финансовые ресурсы и потребность в новых лицах. Стоит напомнить, что сопредседателем депутатской группы этой партии в ВР является Виталий Хомутынник, который во времена Януковича возглавлял налоговый комитет Рады, да и сейчас сохраняет серьезное влияние на фискальную систему страны. Также к влиятельным людям, которые сейчас держат акции "Видродження", относят владельца аграрного гиганта "Кернел" Андрея Веревского. Есть там интерес и у олигарха Игоря Коломойского, который благодаря "Видродженню" провел своих людей в различные местные советы, особенно, на Харьковщине и Днепропетровщине.

Еще один важный фактор: на местных выборах 2015 года, а также на первых выборах в объединенные территориальные общины, "Видродження" демонстрирует довольно неплохой результат. Однако для участия в общегосударственных выборах этой партии крайне необходимы узнаваемые фигуры. Пусть и экс-"регионалы", но так сказать, с "человеческим лицом". Поэтому здесь совпали интересы амбициозного Коновалюка и держателей акции партии "Видродження". И мы еще услышим историю о том, как Коновалюк настрадался от преследований со стороны бывшего преступного режима.

Тут стоит немного напомнить этапы его политического пути. Уроженец Донецка, выпускник Московского высшего военного командного училища, работал в Донецкой обладминистрации еще во времена губернаторства Виктора Януковича. Во время президентских выборов 2004 года был доверенным лицом кандидата в президенты Януковича и состоял в Партии регионов. После нескольких лет пребывания в "Трудовой Украине", которую он даже успел возглавить, в 2007 году политик вновь осел в ПР, по спискам которой зашел в Верховную Раду.

Тогда же Коновалюк "засветился" в нескольких громких скандалах. В частности, в 2008 году после нападения России на Грузию и оккупации Южной Осетии он возглавил следственную комиссию Верховной Рады по делу о якобы поставках Киевом оружия Тбилиси. Тогда эксперты отмечали: работа "регионала" была направлена на то, чтобы изложить ситуацию таким образом, чтобы это было выгодно России. В декабре 2008 года в ВР был презентован отчет "комиссии Коновалюка". Но поскольку абсурдность приведенных "фактов" оказалась очевидной, парламент отказался продлить работу комиссии.

Кстати, тогда же в СМИ появилась информация, что министр обороны Юрий Ехануров своим приказом лишил Коновалюка офицерского звания "подполковник запаса". Мотив решения: тот якобы не принял украинскую присягу. Так депутат остался в звании "старший лейтенант", которое было ему присвоено на России еще в начале 1990-х годов.

После прихода к власти Януковича, Коновалюк занимался китайским направлением. Также его называли одним из лоббистов скандально известной компании ЕДАПС. Так случилось, что политик ввязался во внутренние разборки в окружении Януковича, в результате чего на парламентских выборах-2012 в Верховную Раду он не попал. Поговаривали, что Коновалюка выдавили из политики из-за конфликта с "клюевцем" Владимиром Сивковичем, с которым у него сложились неприязненные отношения еще со времен "Трудовой Украины", а также с Александром Лавриновичем. С ним ЕДАПС боролся за получение тендеров на закупку бланков документов.

После Майдана Коновалюк всплыл и даже баллотировался на президентских выборах 2014 года. Заняв 13-е место с 0,38% голосов, он снова исчез. В 2015 году создал партию ВО "Новая Украина", название которой перекликается с одноименным общественным движением, созданным еще в 2008 году Владимиром Семиноженко. В то движение входили такие персонажи, как Николай Азаров и экс-губернатор Одесской области времен Януковича Сергей Гриневецкий. Особой активности у партии Коновалюка не наблюдалось. А вот сам политик в последнее время стал заправским комментатором по разнообразным темам - от критики сотрудничества Украины с МВФ до продуцирования страшилок вроде "безвизовый режим с ЕС повлечет массовое возвращение заробитчан домой".

Да, в его жизнеописании много пятен, но их уже зарисовывают белыми красками: Коновалюк-меценат, Коновалюк-экономист, Коновалюк-семьянин - его политтехнологи хорошо знают, что у избирателя короткая память. А, учитывая любовь этого политика к публичности, даже с долей нарциссизма, в "Видродженни" будут выводить его на первые роли. С прицелом на президентские выборы 2019 года.