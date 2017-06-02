Финансовые новости
- |
- 02.06.17
- |
- 22:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Видродження" и Коновалюк. Когда ждать политический брак по расчету
20:39 02.06.2017 |
Уже в ближайшее время распиаренный экс-"регионал" может стать лицом денежного политпроекта.
Похоже, активный пиар в СМИ бывшего нардепа от Партии регионов, а сейчас - лидера всеукраинского объединения "Новая Украина" Валерия Коновалюка дал свои плоды. Чуть ли не ежедневные экспертные комментарии вернули его из небытия, и сейчас некоторые финансово-политические структуры готовы с ним работать. Так, по сети гуляет информация, что Коновалюк ведет переговоры с отдельными политпроектами относительно своего будущего. В частности, по словам политолога Костя Бондаренко, на оппозиционном поле сегодня существуют только три силы, с которыми Коновалюк мог бы вести переговоры - "Оппозиционный блок", "Видродження" и "Наш край". Впрочем, Бондаренко, похоже, просто нагнетает искусственный ажиотаж. На самом же деле планы лидера "Новой Украины" являются секретом полишенеля.
Сразу несколько источников Depo.ua сообщили: Коновалюк, который анонсировал съезд своей партии, скоро породнится с "Видродженням". По большому счету, его собственную политсилу чрезвычайно сложно раскрутить, а у "Видродження" есть несколько существенных преимуществ: значительные финансовые ресурсы и потребность в новых лицах. Стоит напомнить, что сопредседателем депутатской группы этой партии в ВР является Виталий Хомутынник, который во времена Януковича возглавлял налоговый комитет Рады, да и сейчас сохраняет серьезное влияние на фискальную систему страны. Также к влиятельным людям, которые сейчас держат акции "Видродження", относят владельца аграрного гиганта "Кернел" Андрея Веревского. Есть там интерес и у олигарха Игоря Коломойского, который благодаря "Видродженню" провел своих людей в различные местные советы, особенно, на Харьковщине и Днепропетровщине.
Еще один важный фактор: на местных выборах 2015 года, а также на первых выборах в объединенные территориальные общины, "Видродження" демонстрирует довольно неплохой результат. Однако для участия в общегосударственных выборах этой партии крайне необходимы узнаваемые фигуры. Пусть и экс-"регионалы", но так сказать, с "человеческим лицом". Поэтому здесь совпали интересы амбициозного Коновалюка и держателей акции партии "Видродження". И мы еще услышим историю о том, как Коновалюк настрадался от преследований со стороны бывшего преступного режима.
Тут стоит немного напомнить этапы его политического пути. Уроженец Донецка, выпускник Московского высшего военного командного училища, работал в Донецкой обладминистрации еще во времена губернаторства Виктора Януковича. Во время президентских выборов 2004 года был доверенным лицом кандидата в президенты Януковича и состоял в Партии регионов. После нескольких лет пребывания в "Трудовой Украине", которую он даже успел возглавить, в 2007 году политик вновь осел в ПР, по спискам которой зашел в Верховную Раду.
Тогда же Коновалюк "засветился" в нескольких громких скандалах. В частности, в 2008 году после нападения России на Грузию и оккупации Южной Осетии он возглавил следственную комиссию Верховной Рады по делу о якобы поставках Киевом оружия Тбилиси. Тогда эксперты отмечали: работа "регионала" была направлена на то, чтобы изложить ситуацию таким образом, чтобы это было выгодно России. В декабре 2008 года в ВР был презентован отчет "комиссии Коновалюка". Но поскольку абсурдность приведенных "фактов" оказалась очевидной, парламент отказался продлить работу комиссии.
Кстати, тогда же в СМИ появилась информация, что министр обороны Юрий Ехануров своим приказом лишил Коновалюка офицерского звания "подполковник запаса". Мотив решения: тот якобы не принял украинскую присягу. Так депутат остался в звании "старший лейтенант", которое было ему присвоено на России еще в начале 1990-х годов.
После прихода к власти Януковича, Коновалюк занимался китайским направлением. Также его называли одним из лоббистов скандально известной компании ЕДАПС. Так случилось, что политик ввязался во внутренние разборки в окружении Януковича, в результате чего на парламентских выборах-2012 в Верховную Раду он не попал. Поговаривали, что Коновалюка выдавили из политики из-за конфликта с "клюевцем" Владимиром Сивковичем, с которым у него сложились неприязненные отношения еще со времен "Трудовой Украины", а также с Александром Лавриновичем. С ним ЕДАПС боролся за получение тендеров на закупку бланков документов.
После Майдана Коновалюк всплыл и даже баллотировался на президентских выборах 2014 года. Заняв 13-е место с 0,38% голосов, он снова исчез. В 2015 году создал партию ВО "Новая Украина", название которой перекликается с одноименным общественным движением, созданным еще в 2008 году Владимиром Семиноженко. В то движение входили такие персонажи, как Николай Азаров и экс-губернатор Одесской области времен Януковича Сергей Гриневецкий. Особой активности у партии Коновалюка не наблюдалось. А вот сам политик в последнее время стал заправским комментатором по разнообразным темам - от критики сотрудничества Украины с МВФ до продуцирования страшилок вроде "безвизовый режим с ЕС повлечет массовое возвращение заробитчан домой".
Да, в его жизнеописании много пятен, но их уже зарисовывают белыми красками: Коновалюк-меценат, Коновалюк-экономист, Коновалюк-семьянин - его политтехнологи хорошо знают, что у избирателя короткая память. А, учитывая любовь этого политика к публичности, даже с долей нарциссизма, в "Видродженни" будут выводить его на первые роли. С прицелом на президентские выборы 2019 года.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Госдолг Украины в апреле 2017г возрос на 2,7% в долларовом выражении - Минфин
ТОП-НОВОСТИ
|Объем реализованной промпродукции в Украине в январе-апреле 2017г. вырос на 31,8%
|Наша армия заняла серую зону в районе Желобка
|Yahoo: Трамп хотел смягчить санкции против России
|Громкий "день тишины". Где на Донбассе продолжались бои вопреки "перемирию"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Видродження" и Коновалюк. Когда ждать политический брак по расчету
|Наша армия заняла серую зону в районе Желобка
|Yahoo: Трамп хотел смягчить санкции против России
|Громкий "день тишины". Где на Донбассе продолжались бои вопреки "перемирию"
|Шпионы ФСБ или показательная порка? Почему СБУ "трясет" Wnet
|Почему биометрия Грицака закроет границу с Россией лучше визового режима
|Как Коболева включают в премьерскую гонку
Это интересно
|В США впервые выкатили из ангара самый большой самолет в мире
|Daimler будет выпускать электрокары в Китае
|Роботы заменят переводчиков к 2024 году, продавцов — к 2031-му
|Представлен преемник Saab 9-3
|Смартфон Gionee S10 оснащён четырьмя камерами и процессором Helio P25
|Новая спутниковая сеть позволит следить за Землей в реальном времени
|Renault добавила роскоши семейству Scenic