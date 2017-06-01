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В Украине запустили трехлетнюю антикоррупционную инициативу ЕС
15:51 01.06.2017 |
В Украине запустили антикоррупционную инициативу Европейского союза в Украине (EUACI) общим бюджетом в EUR15,84 млн, рассчитанную на три года.
"Я рад, что сегодня мы начинаем самую масштабную инициативу по противодействию коррупции.... ЕС хочет помогать Украине и ожидает от Украины ответных действий", - сказал комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан во время запуска антикорупционной инициативы при поддержки ЕС и правительства Дании в четверг в Киеве.
Он также отметил, что целью антикоррупционной инициативы ЕС является усиление способности новосозданных украинских антикоррупционных институтов, а также укрепление внешнего контроля за процессом реформ со стороны Верховной Рады, гражданского общества и СМИ. Инициатива рассчитана на 3 года, вклад Европейской комиссии в ее функционирование составляет EUR14,5 млн, а также EUR1,34 млн - МИД Дании.
Данная инициатива состоит из трех элементов, первый, из которых предусматривает усиление антикоррупционных органов в ведении расследований, осуществлении уголовных преследований, в также наказания случаев коррупции. В рамках данного компонента будут доступны различные виды поддержки, как экспертной, так и ІТ-помощи.
Второй компонент предусматривает создание консультационного совета международных экспертов, который будет способствовать укреплению возможностей комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции тщательно исследовать законодательство в сфере борьбы с коррупцией и следить за внедрением реформы.
Третий элемент будет способствовать привлечению гражданского общества и СМИ в антикоррупционную деятельность, особенно в регионах, путем предоставления грантов.
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