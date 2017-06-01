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Киевсовет переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича
Киевский городской совет переименовал проспект Генерала Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича.
За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 87 депутатов при минимально необходимых 61, передают Українські Новини.
В ходе обсуждения выступил депутат Верховной Рады Юрий-Богдан Шухевич (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) с просьбой поддержать проект решения.
Как сообщали Українські Новини, фракции Киевского городского совета "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и "Всеукраинское объединение "Свобода" намеревались поддержать переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича.
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