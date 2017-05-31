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Результаты голосования за кандидатов в состав совета общественного контроля при НАБУ будут обнародованы 6 июня
23:08 31.05.2017 |
Результаты голосования за кандидатов в состав совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) будут обнародованы 6 июня до 18:00.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українські Новини.
"Официальные результаты голосования в форме списка с фамилиями 15 человек, набравших больше всего голосов, будут размещены на веб-сайте Национального бюро 6 июня до 18:00", - сказано в нем.
Отмечается, что рейтинговое голосование, в котором приняли участие 17 181 человек, проживающих на территории Украины, завершилось в 21:00 в среду.
Согласно сообщению, это наибольшее количество избирателей среди интернет-голосований, во время которых избирались кандидаты в общественные советы различных государственных органов.
В конкурсе приняли участие 56 кандидатов от 35 общественных организаций.
Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров делегировал Михаила Буроменского на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности НАБУ от правительства.
Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции намерен определить правила и сроки утверждения кандидата на должность аудитора НАБУ от парламента на заседании 7 июня.
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