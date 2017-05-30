Юнкер надеется на завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС до середины июля

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер приветствовал голосование Сената Нидерландов по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также выразил надежду что процесс ратификации завершится до саммита Украина-ЕС, который намечен на 13 июля.

"Сегодняшнее голосование в голландском Сенате дает важный сигнал от Нидерландов и всего Европейского Союза нашим украинским друзьям: место Украины находится в Европе. Будущее Украины - это Европа. … Наше соглашение об ассоциации, включая компонент о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, на шаг ближе к ратификации. Я бы хотел чтобы этот процесс завершился быстро, до начала саммита ЕС-Украина, который запланирован на июль", - говорится в заявлении Ж.-К.Юнкера, обнародованном во вторник на сайте Еврокомиссии.

Он также выразил благодарность правительству Нидерландов и руководству других стран за усилия по достижению положительного завершения процесса ратификации.

Глава Еврокомиссии также подчеркнул, что Соглашение об ассоциации уже активизировало торговлю между ЕС и Украиной, повысило благосостояние предпринимателей, помогло инициировать и реализовать ряд реформ в Украине и предоставило новые возможности как для Европейского Союза, так и для граждан Украины.

В Еврокомиссии уточнили, что после данного голосования документ должен быть подписан королем Нидерландов, опубликован в Официальном журнале Нидерландов, а также должны быть переданы на хранение в Генеральный секретариат ратификационные грамоты.

После этого Европейскому Союзу необходимо доработать процедуры заключения Соглашения и сдать на хранение свои документы о ратификации. Соглашение вступит в силу в первый день второго месяца после даты сдачи на хранение последней ратификационной грамоты или документа об утверждении.