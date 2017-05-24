Депутат Бобов согласился заплатить более $1 млн налогов - генпрокурор

Народный депутат группы "Видродження" Геннадий Бобов согласен с вменяемыми ему в вину Генпрокуратурой Украины нарушениями при уплате налогов и готов уплатить $1млн неуплаченных налогов, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Только что мне сообщили, что народный депутат Бобов согласен с этим уведомлением и готов оплатить в госказну более $1млн неуплаченных налогов и я считаю это прекрасный пример очищения Верховной Рады", - сказал Ю.Луценко, отчитываясь в Верховной Раде в среду.

Генеральный прокурор проинформировал, что уже были прловерены электронные декларации 35 народных депутатов, по ним никаких нарушений не обнаружено.

"Мы вместе с Государственной фискальной службой уже проверили и 35 присутствующих в зале уже могут спать спокойно: их декларации соответствуют всем документам. В отношении нескольких десятков народных депутатов проходит проверка Государственной фискальной службой", - сказал Ю.Луценко.

Как сообщалось, Генпрокуратура Украины подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Г.Бобова, Е.Дейдея и А.Лозового. "В ходе совместной проверки поданных электронных деклараций ГПУ, САП и НАБУ в Верховную Раду Украины подготовлены представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Геннадия Бобова (ст. 212, 366 прим 1 УК Украины), Евгения Дейдея (ст. 368 прим 2 УК Украины) и Андрея Лозового (ст. 212, 368 прим 2 УК Украины)", - написал генпрокурор Ю.Луценко в своей странице в Фейсбук в пятницу, 19 мая.

Ст.212 Уголовного кодекса Украины - "Уклонение от уплаты налогов и сборов", ст.366-1 УК - "Декларирование недостоверной информации", ст.368-2 УК - "Незаконное обогащение".

23 мая пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что представления на народных депутатов А.Лозового и Е.Дейдея возвращены на доработку.

