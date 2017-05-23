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Решение суда по конфискации средств Януковича засекречено ради безопасности свидетеля - Луценко
11:39 22.05.2017 |
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко поясняет засекреченность судебного процесса и решения Краматорского суда по делу о конфискации средств экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения необходимостью обеспечения безопасности свидетеля.
"Решение Краматорского суда... можете или не можете вы его видеть - обращайтесь, пожалуйста, в судебную администрацию, это не компетенция Генеральной прокуратуры", - сказал Ю.Луценко в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос участника воркшопа Transparency International о том, почему решения о конфискации нет в открытом доступе.
При этом он признал, что действительно были сделаны шаги по засекречиванию этого решения "в целях обеспечения безопасности ключевого свидетеля, вернее, человека, которые подписал соглашение".
"Тот, кто интересуется этим делом, может обратиться в СБУ, получить первую форму допуска и ознакомиться с материалами судебного решения", - сказал генпрокурор.
"Нам важно обеспечить безопасность свидетеля, тем более, что есть еще лица, которые будут идти по тому же пути (подписания соглашения со следствием - ИФ) относительно других активов", - пояснил Луценко
Как сообщалось, 28 апреля пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны сообщила, что Ощадбанк приступил к спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Украины В.Януковича и его окружения. Соответствующее решение принял Краматорский суд Донецкой области, сроки на подачу апелляции на тот момент уже истекли.
В этот же день Ю.Луценко сообщил, что Краматорский суд принял решение о конфискации средств В.Януковича и его окружения, исходя из показаний члена этой преступной группировки, который в итоге получил условное наказание.
"Генеральная прокуратура Украины уже довольно давно ведет дело по ст. 255 (создание преступной группировки), в котором подозревается гражданин Янукович, Курченко (украинский бизнесмен Сергей Курченко), Клименко (экс-министр доходов и сборов Александр Клименко), Арбузов (экс-первый вице-премьер Сергей Арбузов), а также ряд других влиятельных личностей того времени... В ходе расследования дела (разворовывание госбюджета) был установлен член этой преступной группировки, который дал полные изобличающие показания на руководство, способы и методы разворовывания, на конкретные фирмы и счета в мире, а также дальнейшее их использование в Украине. Это было принято во внимание Краматорским судом", - сказал генпрокурор на брифинге в пятницу в Киеве.
Он также отметил, что этот участник группировки, предоставивший сведения по данному эпизоду, получил условное наказание. Как заявил Ю.Луценко, принявшая решение о конфискации судья, а также заключивший сделку со следствием и давший показания член группировки "находятся под защитой".
Генпрокурор сообщил, что Ощадбанк в тот же день завершил конфискацию этих $1,5 млрд.
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