США могут присоединиться к "нормандскому формату" переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который сейчас находится в США, сообщает "ТСН. Ранок" на канале "1+1".

Как сообщается, глава МИД Украины отметил, что США, вероятно, присоединятся к Украине, Германии и Франции в переговорах с Россией, но подчеркнул, что важен не формат переговоров, а их эффективность.

П.Климкин будет оставаться в Вашингтоне до вечера среды, когда у Рекса Тиллерсона пройдет встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым относительно Украины и Сирии. Украинскую сторону на переговоры не приглашали, но П.Климкин отметил, что государственный секретарь США Р.Тиллерсон выступит адвокатом Украины в переговорах с Россией. По его словам, Р.Тиллерсон хорошо проинформирован относительно агрессии Москвы в отношении Украины, с ним также обсуждались разные варианты решения ситуации.

"Он сейчас понимает не просто в общем логику нашей общей позиции, но и осознает детали. Сейчас дело за тем, чтобы он давил на Лаврова. Я очень надеюсь, что это ему удастся... Мы очень подробно поговорили по телефону, возможно, стоит встретиться по результатам последних контактов с российской стороной", - цитирует П.Климкина "ТСН.Ранок".