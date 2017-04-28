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Заявка от РФ в Интерпол по объявлению в розыск Яценюка не прошла фильтр из-за возражений украинской стороны - Аваков
16:41 28.04.2017 |
Глава МВД указал журналистам в пятницу в Киевской области, что он обратился в Интерпол несколько дней назад. "Как только мы увидели, что российский Интерпол вкинул письмо из г.Ессентуки, где местные судьи, опившись воды, предложили считать Арсения Петровича участником боевых действий в Чечне и убийцей 30 военнослужащих Российской Федерации, то мы посчитали, что шутки шутками, но на все эти маразмы нужно отвечать адекватно", - отметил А.Аваков.
Он подчеркнул, что соответствующее письмо было направлено украинской стороной во все инстанции Интерпола.
"Как мы видим сегодня, Интерпол - это достаточно адекватная организация и приняла во внимание наше обращение", - сказал А.Аваков.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что механизм оглашения в международный розыск А.Яценюка не был запущен таким образом, министр пояснил: "Механизм по объявлению в розыск Интерпола следующий: обращение суда, потом местные национальные институты, в данном случае Российская Федерация, которая отправила письмо и обратилась в Интерпол с просьбой внести в базу розыска. Проходит некоторое время, как правило, сутки, когда Интерпол проверяет всю соответствующую информацию, и дальше либо отказывает на основе политических мотивов, или мотивов национальной или религиозной розни или ставит в розыск".
При этом глава МВД подчеркнул, что существует процедура подачи возражений Национальным бюро Интерпола, в данном случае речь идет об украинском НЦБ Интерпол.
"Мы эти возражения направили, и таким образом, российская заявка не прошла фильтр", - подытожил он.
Как сообщалось, РФ обратилась в Интерпол с запросом об объявлении в международный розыск А.Яценюка. В свою очередь, глава МВД Украины А.Аваков обратился в Интерпол с письмом о безосновательности обвинений, озвученных российской стороной.
"20 апреля 2017 г. министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку. В письме министра изложены общеизвестные, более чем убедительные факты и аргументы, свидетельствующие об очевидной беспочвенности обвинений в адрес гражданина Украины А.П.Яценюка. В частности, Арсен Аваков заверил генсека Интерпола в том, что госп. Яценюк никогда не бывал в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины", - говорится в заявлении МВД, распространенном в пятницу.
А.Аваков приводит общеизвестные факты, свидетельствующие о незаконности и политической мотивированности действий следственных органов и органов правосудия РФ. В частности, о том, правовая позиция российского правосудия базируется на показаниях, полученных под пытками от незаконно осужденных в РФ граждан Украины.
Ранее МВД Украины получило копию обращения правоохранительных органов РФ в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе с запросом об объявлении А.Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ. В то же время этот запрос не является официальным объявлением Интерполом А.Яценюка в международный розыск и подлежит изучению на предмет соответствия уставу и правилам организации.
В МВД подчеркнули, что российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Яценюка, и обвиняют его в "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух или более людей, совершенном по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух или более людей, совершенном по предварительному сговору группой лиц".
Запрос РФ в Интерпол сформирован по ордеру на арест А.Яценюка, якобы выданному городским судом Ессентуки Ставропольского края РФ 3 марта 2017 года. Российские следователи подозревают А.Яценюка в том, что он якобы из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном Чеченской республики, когда якобы был "членом вооруженной банды "Мечта" и вместе с ней "участвовал в атаках на российских военных на военные подразделения России на территории "Президентского дворца", площади "Минутка", и железнодорожной станции "Грозный" в период с 31 декабря 1994 по 2 январе 1995 года.
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