За электроснабжение оккупированной Луганщины будут платить россияне

Поставки российской электроэнергии в оккупированные районы Луганской области будут защитаны как технологические потери российской Федеральной сетевой компании (ФСК), что грозит повышением тарифа и переплатой потребителей России в размере 2-4,6 миллиарда рублей ($35-81 миллион) в год, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в Минэнерго России и двух собеседников в сетевом комплексе.

30 апреля схема компенсации за поставки электроэнеогии в ОРЛО будет обсуждаться на заседании наблюдательного совета российского регулятора энергетических рынков "Совета рынка". Схема распределит поставки электроэнергии в ОРЛО по всему российскому энергорынку.

"Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения", - отметил собеседник.

При расчете ставки тарифа на передачу по магистральным сетям ФСК будет использован магистральный коэффициент на потери в 1,1203.

Уже подсчитано, что это может поднять тариф ФСК на 2,5% - нагрузка на потребителей может вырасти на 4,6 миллиарда рублей ($81 миллиард). При этом, отмечают эксперты, расходы на поставки электричества из России в ОРЛО увеличат платежи потребителей в ЕЭС России на 2-2,5 миллиарда рублей ($35-44 миллионов).

В пояснительной записке к вопросу об оплате поставок отмечается, что экономические последствия от предложенных изменений не оценивались. Схема будет действовать с 30 апреля этого года до 31 мая 2018 года.

Как сообщал УНИАН, Украина прекратила энергоснабжение оккупированной части Луганщины.

Ранее Кабмин принял постановление №263, которое обязывало региональную энергопоставляющую компанию "Луганское энергетическое объединение" поставлять электроэнергию на временно оккупированную территорию Луганской области независимо от уровня оплаты. При этом компания уже неоднократно сообщала в Министерство энергетики и угольной промышленности и другие госорганы о том, что со стороны потребителей из зоны АТО накопились большие долги.

В декабре 2016 года из-за долгов компания временно прекращала электроснабжение коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", который подавал воду в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, временно неподконтрольные украинской власти.

По состоянию на 2 декабря задолженность этого предприятия перед "Луганским энергетическим объединением" составляла около 124 миллионов гривень. 20 апреля текущего года генеральный директор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай заявил, что поставки электроэнергии на временно оккупированные территории Луганской области будут полностью остановлены с 25 апреля.