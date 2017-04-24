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Суд отказался арестовать Перелому и отдал его на поруки депутатов Рады
09:21 24.04.2017 |
Соломенский районный суд Киева отказался арестовать бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому в рамках дела против бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко ("Народный фронт") и отдал его на поруки депутатам парламента от НФ.
Об этом сказал судья Александр Бобровник, передают Українські Новини.
Таким образом, суд отклонил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Поручительство за Перелому возложено на депутатов Николая Княжицкого, Павла Пензеника, Елену Ледовских и Елену Бойко.
Мера пресечения будет действовать до 20 июня.
Как сообщали Українські Новини, 20 апреля НАБУ задержало Мартыненко и Перелому.
Они подозреваются в хищении около 400 млн гривен при закупке уранового концентрата для государственного предприятия "ВостГОК".
Перелома также является обвиняемым в хищении 205 млн гривен средств ОПЗ.
По этому делу он находится под домашним арестом.
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