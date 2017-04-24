Суд отказался арестовать экс-депутата Рады Мартыненко и отдал его на поруки 15 депутатам, Жданову и замглаве ЦИКа Магере

Соломенский районный суд Киева отказался арестовать бывшего депутата Верховной Рады Николая Мартыненко ("Народный фронт") и отдал его на поруки 15 депутатам парламента, министру молодежи спорта Игорю Жданову и заместителю председателя Центральной избирательной комиссии Андрею Магере.

Об этом сказал судья Александр Бобровник, передают Українські Новини.

Таким образом, он полностью отказал в удовлетворении ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

При этом суд обязал Мартыненко не покидать Киев, сдать загранпаспорта, не общаться с фигурантами уголовного производства, прибывать по первому требованию к детективу и в суд.

Обязательства будут действовать до 20 июня.

В случае нарушения Мартыненко обязательств его поручители могут быть оштрафованы на сумму до 150 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, 20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Мартыненко.

Он подозревается в создании преступной организации и хищении 17,28 млн долларов при закупке уранового концентрата для государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат (Желтые Воды, Днепропетровская область).

САП просила суд арестовать Мартыненко и установить залог 300 млн гривен.